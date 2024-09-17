Жительница Караганды лишилась 10 млн тенге после звонка лжеполицейского

Пенсионерка из Караганды лишилась более 10 млн тенге из-за злоумышленников, которые представились полицейскими и заявили о том, что ее депозит в опасности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Злоумышленники представляются работниками полиции, проводят идентификацию якобы своей "полицейской" программой, которая на самом деле является приложением банка. Проводят биометрию и получают контроль над счетами человека.

Они меняют доверенный номер телефона на свой, убирают лимиты на снятие наличных, привязывают карту к смартфону и выводят все доступные средства через банкомат другой страны. При этом SMS-коды приходят на другой номер.

Так попалась моя мама, потеряв более 10 млн тенге: было совершено 25 снятий наличных в одном из банкоматов Польши", - поделился сын пенсионерки Артур (имя изменено по просьбе обратившегося - прим. ред.).

По его словам, 6 августа мошенники позвонили 70-летней женщине и сообщили, что с ее депозита по доверенности пытаются снять 500 000 тенге. Для защиты депозита ей предложили пройти идентификацию личности с помощью биометрии. После прохождения биометрии ей сообщили, что депозит в безопасности.

Артур рассказывает, что мать сообщила ему о странном звонке, на что он предложил проверить депозит. Тогда обнаружилось, что средства были сняты. Обратившись в банк, они подали заявление о мошенничестве и закрытии счетов, а также написали заявление в отделение полиции Караганды. По выпискам из банка выяснили, что деньги были сняты в банкомате за границей.

В Департаменте полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Департамент полиции Карагандинской области призвал граждан быть осторожными.

"Не передавайте свои данные посторонним лицам и не переходите по подозрительным ссылкам. Если вам звонят из банка или других органов, немедленно прекратите разговор и позвоните в 102", - говорится в ответе ведомства.

Ранее мы рассказывали, как отличить звонки от мошенников и реальных банковских сотрудников в Казахстане.