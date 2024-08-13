"Балхаш мелеет": в Министерстве водных ресурсов отреагировали на информацию в Сети

В соцсетях казахстанцы забили тревогу - по их словам, озеро Балхаш стремительно мелеет. Ситуацию корреспонденту NUR.KZ объяснили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Блогер Юлия Ласеева выложила в Instagram кадры с озера Балхаш. По ее словам, озеро стремительно мелеет.

"Сейчас из-за иррационального использования воды Казахстаном и Китаем оно стремительно мелеет", - пишет блогер.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ранее уровень воды был зафиксирован на отметке 174 см. При этом 1 января показатель достигал только 159 см.

"В этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш", - объяснили в ведомстве.

По информации на сайте Kazakhstan.travel, Балхаш - одно из крупнейших озер Казахстана. Одна его часть наполнена солеными водами, а другая совершенно пресная.

Протяженность озера составляет чуть больше 600 километров, окружают его пустыня Бетпак-дала, Чу-Илийские горные массивы и южные Таукумские пески. Побережья находятся сразу в двух областях - Карагандинской и Алматинской.