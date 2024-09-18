Силовики с оружием пришли в лагерь среди густых зарослей в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области ликвидировали плантацию незаконно культивируемой конопли, а в лагере возле нее задержали местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в рамках операции "Қарасора" полицейские на берегу реки Жем в Мугалжарском районе обнаружили плантацию незаконно культивируемой конопли. На месте задержали троих местных жителей.

Плантация была организована в труднодоступной местности, среди густых зарослей. На территории находился лагерь, полностью обустроенный для проживания.

"Для полива растений подозреваемые использовали насос для забора воды из реки. Изъято более 70 кустов конопли высотой свыше 1,5 метра, за которыми задержанные ухаживали на протяжении лета", - отметили в МВД.

Начато досудебное расследование.

Ранее в Кызылординской области ликвидировали предполагаемую ОПГ, занимавшуюся выращиванием голландской конопли. В ходе следствия уничтожены три посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств.

Также тайную плантацию с тремя тоннами конопли нашли полицейские в Алматинской области. Более 6 тыс. кустов каннабиса выявили на одном из островков озера Балхаш при помощи вертолета.