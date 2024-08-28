Спецоперация КНБ: задержаны 22 предполагаемых участника ОПГ

Ликвидирована предполагаемая ОПГ, занимавшаяся выращиванием голландской конопли в Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в текущем году при координации прокуратуры Кызылординской области сотрудниками Комитета национальной безопасности была задержана предполагаемая организованная преступная группа, которая в период с 2022 по 2023 годы на территории региона занималась культивированием голландской конопли.

В ходе следствия уничтожены 3 посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств.

"С санкции суда 22 активных члена преступной группы арестованы. Расследование уголовного дела завершено. Идет процесс ознакомления с материалами дела", - рассказали в прокуратуре Кызылординской области.

Напомним, ранее в Кызылорде вынесли приговор членам транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков Казахстане. Гражданина РК и двух иностранцев приговорили к длительным срокам лишения свободы по ч.1 ст.264 (Создание транснациональной организованной преступной группы), ч.4 ст.286 (Контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы) и ч.4 ст.297 (Сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы) УК РК.

Также в МВД сообщали, что совместно с КНБ пресечена деятельность представителей 4 особо опасных ОПГ в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях.