Разбойное нападение с игрушечным пистолетом попало на видео в Туркестане

Задержанные. Фото: ДП Туркестанской области

Неизвестные совершили разбойное нападение на игротеку в Туркестане. Действия нападавших попали в объектив камеры наблюдения, сообщается в официальном Facebook ДП региона.

Утром 7 июля в полицию о нападении сообщила кассир одного из игровых клубов Туркестана. По словам потерпевшей, неизвестные в масках совершили разбойное нападение на игротеку.

Сообщается, что двое мужчин с неустановленным оружием проникли в помещение и стали угрожать физической расправой в случае невыполнения требований. Затем молодые люди взломали кассу, забрали оттуда 350 тыс. тенге и скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по уголовной статье "Разбой".

В течение двух дней стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители областного центра.

В ходе расследования молодые люди признались в совершении преступления и пояснили, что потратили похищенные деньги на собственные нужды, отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

"Кроме того, выяснилось, что один из подозреваемых заранее приобрел игрушечный пистолет на одном из городских рынков, а после совершения разбойного нападения выкинул его в туалет", - рассказал он.

Игрушку изъяли и приобщили в качестве вещественного доказательства.

Ведется досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977744-razboynoe-napadenie-s-igrushechnym-pistoletom-popalo-na-video-v-turkestane/