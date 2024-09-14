Акмолинка оказалась должна 2,4 млн тенге после двух звонков

Всего два телефонных звонка понадобилось мошенникам, чтобы оформить на акмолинку кредит в размере более двух миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 11 сентября аферисты обманули жительницу Коргалжынского района.

По словам потерпевшей, первым к ней позвонил якобы сотрудник сервис-центра мобильной связи и предложил продлить действие абонентского номера.

Во время разговора женщина сообщила поступивший к ней код из SMS, а также рассказала неизвестному, в каких банках у нее имеются счета.

Буквально через несколько секунд к ней позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и заявил, что на ее имя оформлен кредит, но мошенники не смогли снять деньги.

Затем этот же человек при помощи WhatsApp и банковского приложения оформил на имя акмолинки кредит на сумму более 2,4 млн тенге.

Напомним, ранее в Астане на видео попал разговор с мошенниками, выдающими себя за операторов мобильной связи. На опубликованных кадрах было видно, как женщина ведет беседу с позвонившим с номера 1414. Человек заявил, что у нее закончился срок действия SIM-карты и пытался узнать SMS-код, отправленный на ее телефон.

А жителя Семея полицейские попросили подыграть аферисту. Благодаря этому можно было узнать счет перевода, выйти на злоумышленника или заблокировать его счет, оградив уже других граждан от мошенничества. Мужчине тоже поступил звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов.