Казахстанка несла в банк 3 млн тенге и вовремя обратилась к полицейским

Обратившись к полицейским, пенсионерка из Петропавловска смогла сохранить свои 3 млн тенге. Она едва не стала жертвой интернет-мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одной из силовых структур.

"Они уверяли горожанку, что якобы расследуют деятельность мошенников, которые покусились на ее банковский счет. С их слов, чтобы обезопасить себя от дальнейших посягательств, женщине следовало перевести все сбережения на "безопасный счет" в другом банке", - рассказали подробности в ДП СКО.

Горожанка уже несла в указанный банк наличные на сумму 3 млн тенге, чтобы выполнить инструкции преступников, но по пути обратилась в модульный пост полиции с просьбой помочь, потому что не знала, как выполнять операции в банкомате.

"Выслушав ее, инспектор батальона патрульной полиции Алмат Мухаметкалиев, который нес дежурство в модуле, убедил пенсионерку не поддаваться на уговоры мошенников, вызвал следственно-оперативную группу", - пояснили в ведомстве.

Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя выполнять финансовые операции по указаниям посторонних лиц, и убедительно просят людей предупреждать об угрозе мошенничества пожилых родственников.

Факт был зарегистрирован в книге учета информации. Преступление удалось предотвратить.

Ранее стало известно, что всего два телефонных звонка понадобилось мошенникам, чтобы при помощи WhatsApp и банковского приложения оформить на жительницу Акмолинской области кредит в размере более 2,4 млн тенге. Во время разговора женщина сообщила поступивший к ней код из SMS.

А жительница Кокшетау перечислила 10,5 млн тенге неизвестным после телефонного звонка о попытке снятия денежных средств с ее счета. Как установили полицейские, позже эти деньги были сняты на территории другой страны.