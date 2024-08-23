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Житель Астаны позвал в сауну нового знакомого: дело закончилось обращением в полицию

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Кража кошелька в сауне
Кража кошелька в сауне. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

53-летний житель Астаны потерял кошелек с деньгами после того, как пошел в сауну со своим новым знакомым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

На странице Департамента полиции Астаны в Instagram сообщили о раскрытой краже в одной из саун столицы. Сообщается, что в полицию обратился 53-летний астанчанин с заявлением о краже кошелька.

Он рассказал, что на вокзале познакомился с мужчиной, между ними завелся интересный разговор, впоследствии он пригласил его в сауну.

"После распития спиртных напитков, пострадавший уснул. Выждав момент, злоумышленник путем свободного доступа тайно похитил кошелек, внутри которого находились денежные средства порядка 100 тыс. тенге.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района Сарыарка установили подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города. Обнаруженные в кошельке денежные средства он потратил на личные нужды", - сообщили в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции призвали жителей быть внимательными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Накануне мы писали о расследовании другой кражи в Астане. Сообщалось, что жителя Астаны подозревают в краже дорогого браслета у бывшей возлюбленной и передаче его своей новой девушке. После вмешательства полиции он во всем признался.

Несколько дней назад 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.

Добавим, что согласно статье 188 УК, кража наказывается:

  • штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152605-zhitel-astany-pozval-v-saunu-novogo-znakomogo-delo-zakonchilos-obrashcheniem-v-policiyu/

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