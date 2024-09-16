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Драка парней переросла в стрельбу в Мангистау

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Мужчина держит в руках охотничье ружье
Мужчина с ружьем. Иллюстративное фото: Tetiana Mykytiuk / Getty Images

В СМИ появилась информация, что в Мангистау двое участников драки достали обрез охотничьего ружья и стали стрелять. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

По данным CMN.KZ, инцидент произошел на окраине села Саина Шапагатова, где подрались пятеро парней, двое из которых достали обрез и начали стрелять. Отмечается, что госпитализация никому не понадобилась.

В ДП Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали происшествие.

"Все участники происшествия установлены. Полицией подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как отметили в полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Сайрамском районе Туркестанской области якобы произошла перестрелка между иностранцами. О ситуации рассказали в департаменте полиции региона. В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности, в районе проводятся плановые локальные мероприятия по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности.

Летом в одном из кафе Алматы спор между мужчинами завершился стрельбой. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали "по горячим следам".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161854-draka-parney-pererosla-v-strelbu-v-mangistau/

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