Драка парней переросла в стрельбу в Мангистау

В СМИ появилась информация, что в Мангистау двое участников драки достали обрез охотничьего ружья и стали стрелять. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

По данным CMN.KZ, инцидент произошел на окраине села Саина Шапагатова, где подрались пятеро парней, двое из которых достали обрез и начали стрелять. Отмечается, что госпитализация никому не понадобилась.

В ДП Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали происшествие.

"Все участники происшествия установлены. Полицией подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как отметили в полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Сайрамском районе Туркестанской области якобы произошла перестрелка между иностранцами. О ситуации рассказали в департаменте полиции региона. В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности, в районе проводятся плановые локальные мероприятия по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности.

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