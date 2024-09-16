Штраф назначили жителю Павлодарской области из-за долга почти в миллион тенге

Жителю Павлодарской области назначили штраф из-за долга по алиментам на сумму почти 1 млн тенге. По словам мужчины, официально он нигде не работает, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении местного жителя за неисполнение судебного акта о взыскании алиментов в пользу гражданки на содержание несовершеннолетнего ребенка 2019 года рождения до достижения им совершеннолетия рассмотрел Актогайский районный суд.

"В судебном заседании правонарушитель вину признал и пояснил, что официально нигде не работает. В июне оплатил 100 тыс. тенге. Пояснил, что по возможности не будет прерывать оплату алиментов", - рассказали в суде.

За должником по состоянию на начало 2024 года образовалась задолженность по алиментам в сумме 968 877 тенге.

При этом должник был предупрежден об административной и уголовной ответственности.

"Судебный акт не исполняется, чем нарушаются права взыскателя", - установил суд.

Постановлением суда мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.669 КоАП. На него наложили взыскание в виде административного штрафа в размере 18 460 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Ранее суд обязал жителя Западно-Казахстанской области трудоустроиться в течение месяца и выплатить алименты, иначе мужчину ждет наказание в виде лишения свободы. Должник уже получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

А житель Костанайской области после привлечения к уголовной ответственности передал две однокомнатные квартиры в счет погашения алиментов. Аналогичным образом в регионе еще четверо должников передали права на жилье взыскателям алиментов.