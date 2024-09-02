Жителя ЗКО обязали за месяц устроиться на работу

Суд обязал жителя Западно-Казахстанской области трудоустроиться в течение месяца и выплатить алименты, иначе мужчину ждет наказание в виде лишения свободы, передает "Мой город".

По данным департамента юстиции ЗКО, должник долгое время не платил алименты. За это его привлекли к уголовной ответственности по ст.139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей".

Суд назначил мужчине ограничение свободы на 1 год, а также обязал выплатить алименты и трудоустроиться в течение месяца.

"Должник не просто получил наказание в виде ограничения свободы, но и будет под постоянным контролем службы пробации. Если он попытается уклониться от своих обязательств, его ждет еще более суровое наказание в виде лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.

Судоисполнители добавили, что защита прав детей всегда будет в приоритете.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.