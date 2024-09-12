Суд вынес окончательное решение касательно выхода по УДО Муратхана Токмади

Городской суд Қонаева отказал в условно-досрочном освобождении Муратхану Токмади, осужденному за убийство банкира Ержана Татишева, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебное заседание состоялось сегодня, 12 сентября. Сам Токмади присутствовал онлайн, находясь в учреждении УИС №57.

В суде также выступил сын Ержана Татишева.

"14 лет моя семья добивалась правосудия для моего отца, 14 лет даже больше, чем отсидел Токмади за убийство. Я был совсем ребенком, когда осужденный убийца, который сегодня заявляет о своем праве на свободу, отнял у нас отца, лишил меня и моих сестер счастливого, безопасного детства. Он забрал у моей матери любовь ее жизни. Мы до сих пор пытаемся это пережить, справиться с болью, и мы с этим живем уже 20 лет.

Он жалуется, что пытки - что не смог видеться с семьей, а что с нашей семьей? Я своего отца никогда не увижу. Пытка - это всю жизнь жить с травмой в сердце.

Пытка - это жить с болью и пустотой, которая никогда ничем не заполнится. Пытка - это молчаливо наблюдать как убийца годами уходит от ответственности, правосудия и ни разу не раскаялся. Я не услышал ни слова раскаяния в свой адрес. Мой отец много успел за свою короткую жизнь. Он - во-первых, предпринимателей, один из основателей независимой банковской системы Казахстана, он был честным и смелым, трудолюбивым. Он был настоящим батыром независимого Казахстана.

Но еще больше он не успел. У моего отца и семьи могла быть другая жизнь. Он бы много сделал для нашей страны и казахского народа. Я бы смог узнать своего отца. На протяжении 20 лет я читаю заголовки о его убийстве. От всей семьи я прошу отказать Токмади в УДО. Нажав на курок, он цинично лишил жизни моего отца и разрушил жизнь всех, кто его любил и ценил. Ержан Татишев - жертва, и вся моя семья - жертва этого кровавого преступления", - заявил Алпамыс Татишев.

Токмади, в свою очередь, вновь попросил удовлетворить ходатайство об УДО. Он заявил, что сможет принести стране пользу и в спорте, и в бизнесе.

Судья апелляционной инстанции вынес по делу решение - он постановил отказать в УДО осужденному. Решение об УДО первой инстанции судья постановил отменить, а частную жалобу адвоката потерпевшего - удовлетворить.

"Судебная коллегия постановила: постановление суда города Қонаев Алматинской области от 26 июля 2024 года об удовлетворении ходатайства об УДО Токмади отменить, применить новое постановление, частную жалобу Чернова (адвоката потерпевшего – прим.ред.) удовлетворить. Постановление обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента оглашения", - заявил судья.

Он объяснил, что прокурор представил суду постановление о том, что в исправительном учреждении на Токмади на данный момент наложено дисциплинарное взыскание за нарушение режима отбывания наказания.

"Судебная коллегия, принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления против личности человека, учитывая мнения потерпевшего и доводы стороны защиты, считает, что осужденный не доказал своего исправления, поэтому исполнение наказания должно быть продолжено", - заключил судья.

На предыдущих заседаниях касательно УДО высказались потерпевший по делу - брат убитого Еркин Татишев. Он и его адвокаты выступили против выхода Токмади на свободу. Тогда как сам осужденный заявил о пытках и невозможности общения с семьей в течение нескольких лет. Сторона защиты попросила оставить в силе решение об УДО, вынесенное ранее судом первой инстанции.

Напомним, что в 2017 году Муратхан Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева, а также заявил, что оно было заказано Мухтаром Аблязовым. В марте 2018 года появилась информация о побеге Токмади. Побег был совершен вечером 8 марта. Беглец был задержан и водворен в СИЗО. Чуть позже КНБ Казахстана опубликовал ролик с Муратханом Токмади, где он назвал свой побег "ошибкой".

16 марта 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

В ноябре 2022 года жена Муратхана Токмади заявила, что его признали потерпевшим по делу о пытках.

Мы также писали, как сам Муратхан Токмади рассказывал, как Аблязов заказал Татишева, а также предложил за его убийство 4 млн долларов.