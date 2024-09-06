"Нельсона Манделу так не наказывали": Токмади вновь попросил суд выпустить его по УДО

В суде города Қонаев прошло заседание касательно УДО Муратхана Токмади. Потерпевшая сторона выступила против того, чтобы осужденный вышел на свободу раньше, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, 9 августа стало известно, что Муратхану Токмади, который был осужден за убийство Ержана Татишева, суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении. Однако на прошлом заседании суда потерпевшая сторона и адвокаты заявили о том, что об УДО Токмади им стало известно из СМИ.

Адвокаты потерпевшей стороны не согласны с решением суда первой инстанции с УДО. По их словам, учреждением и осужденным должны быть представлены данные о месте проживания и его трудоустройстве, однако таких сведений не имеется.

"Также вызывает сомнение характеристика начальника учреждения, она составлена формально. Начальник пришел к выводу, что Токмади раскаивается и признает свою вину, но это не так. Токмади прибыл в учреждение №57 в октябре 2023 года, и характеристика, составленная за такой короткий срок, является необъективной", - отметил адвокат Чернов.

По заявлению адвоката, Токмади получил мягкий приговор в части срока, а затем получил сокращение срока на 6 месяцев по процессуальному соглашению. После он стал ставить под сомнение процессуальное соглашение в части своего признания, говорит адвокат.

"Таким образом, осужденный получил сокращение срока и в последующем обратился с ходатайством об УДО", - заявил представитель потерпевшей стороны.

Между тем, по словам адвоката Токмади Елены Жанатовой, осужденный отбыл более двух третей срока, и в 2022-2023 годах суд дважды отказывал ему в УДО из-за отсутствия более высокой степени поведения заключенного. Поэтому в третий раз Токмади подал ходатайство через год, говорит адвокат, когда ему была присвоена третья высшая степень поведения.

"Это показывает то, что Токмади встал на путь исправления и не нуждается в отбывании наказания вдали о своей семьи", - отметила защитник.

Она добавила, что Муратхан Токмади выплатил процессуальные издержки в размере более 356 тыс. тенге, а материальный и моральный ущерб потерпевшим заявлен не был.

"С Токмади было заключено процессуальное соглашение, в результате которого было изобличено лицо, виновное в особо тяжком преступлении. Потерпевший был в курсе и не возражал против процессуального соглашения. Аналогичные процессуальные соглашения позволяют в более кратно резонансных делах получать условные сроки. Сторона осужденного полагает, что права потерпевшего соблюдены", - добавила Елена Жанатова.

Защита Токмади попросила оставить без изменения решение суда об удовлетворении УДО.

В своем выступлении сам Муратхан Токмади заявил о пытках, отметив, что был лишен на 5 лет прав на поощрение степени поведения и не имел возможности общения и свиданий с семьей.

"Нельсона Манделу так не наказывали", - заявил осужденный.

Прокурор задал вопросы осужденному о том, раскаялся ли он в совершенном и просил ли прощения у семьи погибшего.

"Я раскаиваюсь потому, что Татишев был моим близким другом. Я пытался его отговорить от этой охоты, потому что я опытный охотник. Я раскаиваюсь, что допустил гибель, и раскаиваюсь перед своей семьей, что они 7 лет живут без меня.

Я на протяжении длительного времени пытался встретиться с семьей Татишева, матерью, отцом, но натыкался на противостояние братьев. Ездил на могилу несколько раз. Но моя семья была принята матерью (Татишева - прим.ред.). Может, после отсидки увижусь", - добавил Токмади.

Однако представитель потерпевшего Олег Чернов отметил, что непонятно, за что именно осужденный раскаивается.

В суде объявили перерыв до 12 сентября. В этот день в 16:00 будет продолжен процесс.

Напомним, что в 2017 году Муратхан Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева, а также заявил, что оно было заказано Мухтаром Аблязовым. В марте 2018 года появилась информация о побеге Токмади. Побег был совершен вечером 8 марта. Беглец был задержан и водворен в СИЗО. Чуть позже КНБ Казахстана опубликовал ролик с Муратханом Токмади, где он назвал свой побег "ошибкой".

16 марта 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

В ноябре 2022 года жена Муратхана Токмади заявила, что его признали потерпевшим по делу о пытках.

Мы также писали, как сам Муратхан Токмади рассказывал, как Аблязов заказал Татишева, а также предложил за его убийство 4 млн долларов.