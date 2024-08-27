Жители Кокшетау хотели заработать, но потеряли 19 млн тенге

Два жителя Кокшетау поверили в обещание прибыли от инвестиций в криптовалюту и лишились 19 млн тенге. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, акмолинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.

"По предварительным данным, двое жителей Кокшетау стали жертвами одного и того же злоумышленника, который обещал помочь им в получении дополнительного заработка путем инвестиций в криптовалюту.

Так, 48-летняя жительница областного центра отправила ему 8 млн тенге, другой пострадавший перечислил порядка 11 млн тенге", - пояснили в ДП Акмолинской области.

В августе пострадавшие обратились в полицию. По обоим фактам начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний житель Астаны.

"В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", - отметили в ведомстве.

В соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.