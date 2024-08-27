Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители Кокшетау хотели заработать, но потеряли 19 млн тенге

Опубликовано:

Мужчина и женщина с телефонами в руках
Люди с телефонами. Иллюстративное фото: LaylaBird / Getty Images

Два жителя Кокшетау поверили в обещание прибыли от инвестиций в криптовалюту и лишились 19 млн тенге. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, акмолинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.

"По предварительным данным, двое жителей Кокшетау стали жертвами одного и того же злоумышленника, который обещал помочь им в получении дополнительного заработка путем инвестиций в криптовалюту.

Так, 48-летняя жительница областного центра отправила ему 8 млн тенге, другой пострадавший перечислил порядка 11 млн тенге", - пояснили в ДП Акмолинской области.

В августе пострадавшие обратились в полицию. По обоим фактам начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний житель Астаны.

"В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", - отметили в ведомстве.

В соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, - 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153802-zhiteli-kokshetau-hoteli-zarabotat-no-poteryali-19-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie