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Информацию об убийстве заключенного в СИЗО Алматы прокомментировали в КУИС

Опубликовано:

Забор тюрьмы
Тюрьма. Иллюстративное фото: Eddie Gerald / Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в СИЗО Алматы некий заключенный погиб во время драки. Информацию прокомментировали в КУИС МВД, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях распространяется информация, что в следственном изоляторе города Алматы, в учреждении ЛА-155/18, убит заключенный. Предположительно, мужчина скончался в результате драки с другим осужденным, который остался раненым", - говорится в сообщении Telegram-канала "Криминальный Казахстан".

Эту информацию прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заключенный стал задыхаться и умер после конфликта в колонии в СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040517-ubit-zaklyuchennyy-v-sizo-almaty-v-kuis-prokommentirovali-informatsiyu/

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