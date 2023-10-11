Информацию об убийстве заключенного в СИЗО Алматы прокомментировали в КУИС
Опубликовано:
В Сети появилась информация о том, что в СИЗО Алматы некий заключенный погиб во время драки. Информацию прокомментировали в КУИС МВД, передает корреспондент NUR.KZ.
"В соцсетях распространяется информация, что в следственном изоляторе города Алматы, в учреждении ЛА-155/18, убит заключенный. Предположительно, мужчина скончался в результате драки с другим осужденным, который остался раненым", - говорится в сообщении Telegram-канала "Криминальный Казахстан".
Эту информацию прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.
"Информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что заключенный стал задыхаться и умер после конфликта в колонии в СКО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040517-ubit-zaklyuchennyy-v-sizo-almaty-v-kuis-prokommentirovali-informatsiyu/