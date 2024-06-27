Почти 20 сотрудников ДУИС наказали после смерти заключенного в Карагандинской области

В Карагандинской области к дисциплинарной ответственности привлекли 18 сотрудников колонии, в которой несколько заключенных убили другого осужденного, передает МИА "Казинформ".

По данным информагентства, инцидент произошел в феврале этого года в колонии строго режима в поселке Караган Абайского района Карагандинской области.

Сообщается, что между несколькими осужденными произошел конфликт, после чего одному из них нанесли около 20 ударов острым предметом.

По словам начальника ДУИС по Карагандинской области и области Улытау Бекболата Шакирова, подозреваемые в убийстве признали свою вину. Также их действия попали на камеры видеонаблюдения.

"За данное происшествие 18 должностных лиц, включая меня, привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности я и руководство колонии получили неполное служебное соответствие", - сообщил он.

При этом начальник ДУИС добавил, что затеявшие конфликт осудженные - рецидивисты, и отбывают наказание за особо тяжкие преступления. А основной подозреваемый, который был осужден до 2032 года, теперь может получить еще 15 лет лишения свободы.