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Уголовное дело возбудили на уволенного после видео учителя из Алматинской области

Опубликовано:

Учитель из Алматинской области
Учитель. Кадр из видео: t.me/egovpress

Против школьного учителя из Алматинской области возбудили уголовное дело. Педагогу инкриминируют ст.109-1 УК РК "Побои", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"По факту нанесения побоев несовершеннолетнему полицейскими возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве уточнили, что расследование проводится по ст.109-1 ч.2 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арест на срок от 30 до 50 суток.

Напомним, ранее в соцсетях разместили видео с участием мужчины, который на повышенных тонах и с использованием физической силы "воспитывал" подростка.

Как выяснилось, на кадрах был запечатлен инцидент между учителем истории и учащимся 8 класса общеобразовательной школы №21 села Коктерек в Илийском районе Алматинской области.

В акимате региона проинформировали, что педагога уволили из учебного заведения. В его действиях усмотрели нарушение педагогической этики и превышение должностных полномочий.

Также в прошлом году учительницу младших классов из Алматинской области обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения ее уволили. Кроме того, было заведено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160229-ugolovnoe-delo-vozbudili-na-uvolennogo-posle-video-uchitelya-iz-almatinskoy-oblasti/

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