Казахстанка "заработала" 300 млн тенге и лишилась свободы

В Уральске вынесли приговор горожанке, обвиняемой в создании финансовой пирамиды и хищении денег из потребительского и строительного кооперативов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, уголовное дело о создании финансовой (инвестиционной) пирамиды рассмотрел суд Уральска.

"Уроженка Уральска в промежутке с 2019 по 2020 годы создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО "Качество PLUS". Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов она незаконно привлекала денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы", - пояснили в прокуратуре ЗКО.

В результате преступной деятельности потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге.

"Далее, наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству, совершила хищение денежных средств потребительского кооператива граждан "Свой ДОМ.kz" и жилищно-строительного кооператива "Pater Hause" на общую сумму свыше 161 млн тенге.

С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя доказана причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамидой, а также в хищении денежных средств", - отметили в надзорном органе.

Суд признал женщину виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовых организаций сроком на 10 лет.

Кроме того, по приговору суда арестованное недвижимое и движимое имущество, а именно земельный участок и автомобиль, обращены в счет возмещения ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее жительницу Кокшетау обвинили в создании филиала финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, жертвами которой стали жители четырех областей, вложившие 300 млн тенге. По информации суда, она привлекала средства вкладчиков якобы для строительства фармацевтического завода.

В Казахстане обновили список компаний, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. В него вошли 274 организации. Кроме того, обновляется и расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды. Всего в список включили 60 таких компаний.