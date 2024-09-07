Была угроза катастрофы: полицейских начальников осудили за укрытие тяжких преступлений

Судом №2 Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по обвинению в укрытии преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, рассмотрено уголовное дело в отношении троих подсудимых, обвиняемых в совершении укрытия двух преступлений средней тяжести и девяти тяжких преступлений в группе лиц по предварительному сговору (ст.433 ч.3 п.2 УК).

Судом установлено, что с апреля 2022 года начальник и мастер участка дистанции Тулкибас, учитывая угрозу железнодорожной катастрофы и значительный имущественный ущерб из-за кражи 5055 крепежных изделий, неоднократно обращались к полицейским для привлечения виновных к ответственности.

"Один из подсудимых, занимавший на тот момент должность заместителя начальника ЛОП, с февраля 2022 года по февраль 2023 года умышленно укрывал от регистрации 2 преступления средней тяжести и 9 тяжких преступлений, чтобы не снижать показатели раскрываемости и избежать дисциплинарных мер.

Для сокрытия 11 нераскрытых краж он разработал преступный план, в который вовлек еще двоих подсудимых, занимавших руководящие должности в линейном отделении полиции", - рассказали в суде.

Суд квалифицировал действия подсудимых как тяжкие преступления. Смягчающим обстоятельством признано наличие малолетних детей у обвиняемых. Отягчающим - совершение уголовного правонарушения лицами, нарушившими присягу, а также неоднократное совершение преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности деяний, суд назначил двоим подсудимым, включая замначальника ЛОП, наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, одному - 3 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением права работать в правоохранительных, государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.433 ч.3 п.2 УК умышленное укрытие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести от регистрации, совершенное уполномоченным должностным лицом путем обмана, уговора, угрозы или иных неправомерных действий в отношении лица, обратившегося с заявлением или сообщением о достоверно готовящемся или совершенном уголовном правонарушении, либо путем уничтожения или сокрытия любым иным способом обращения указанного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.