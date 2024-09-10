Спецназ нагрянул в ночной клуб в Караганде (видео)

В Караганде задержан подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков в ночном клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на Instagram-странице областного ДП, спецмероприятия по задержанию предполагаемого наркоторговца прошли в одном из ночных клубов Караганды. Полицейские задержали 30-летнего работника заведения, который, по версии следствия, длительное время сбывал наркотики в данном заведении.

При задержании у подозреваемого обнаружены и изъяты синтетические наркотики «мефедрон». Кроме того, на съемной квартире, где проживал наркосбытчик, полицейские изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств, в том числе зип-лок пакеты, трубочки для курения, аппарат для употребления наркотиков, электронные весы и мобильные телефоны.

Также при санкционированном обыске в ночном клубе были изъяты 40 единиц травматических патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.