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Спецназ нагрянул в ночной клуб в Караганде (видео)

Опубликовано:

Спецназ
Спецназ. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Караганде задержан подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков в ночном клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на Instagram-странице областного ДП, спецмероприятия по задержанию предполагаемого наркоторговца прошли в одном из ночных клубов Караганды. Полицейские задержали 30-летнего работника заведения, который, по версии следствия, длительное время сбывал наркотики в данном заведении.

При задержании у подозреваемого обнаружены и изъяты синтетические наркотики «мефедрон». Кроме того, на съемной квартире, где проживал наркосбытчик, полицейские изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств, в том числе зип-лок пакеты, трубочки для курения, аппарат для употребления наркотиков, электронные весы и мобильные телефоны.

Также при санкционированном обыске в ночном клубе были изъяты 40 единиц травматических патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159389-specnaz-nagryanul-v-nochnoy-klub-v-karagande-video/

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