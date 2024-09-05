Бывшего прокурора осудили в Талдыкоргане

Талдыкорганским городским судом в сокращенном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего прокурора по обвинению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Жетісу, дело рассматривалось по ст.190 ч.3 п.2 УК РК.

Судом установлено, что 8 июня 2024 года А., находясь в Талдыкоргане и являясь прокурором управления по поддержанию государственного обвинения прокуратуры области, задался преступной целью хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения.

"С этой целью А. ввел в заблуждение своего знакомого, пообещав положительно разрешить интересующее его уголовное дело, однако у А. никаких намерений вмешиваться в расследование дела не имелось.

Таким образом А. обманным путем завладел его денежными средствами в сумме свыше 1,9 млн тенге", - рассказали в суде.

Здесь отметили, что незаконные действия экс-прокурора были выявлены в результате совместных мер подразделения собственной безопасности прокуратуры и органов национальной безопасности.

Прокурор просил признать А. виновным и назначить наказание в виде штрафа с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и с лишением классного чина "младший советник юстиции".

Потерпевший простил подсудимого, просил не лишать его свободы.

Подсудимый вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся, возместил ущерб в полном объеме.

За совершенное подсудимым уголовное правонарушение законом предусмотрены альтернативные виды наказания.

Вина подсудимого нашла свое подтверждение, уголовное дело рассматривалось в сокращенном порядке, подсудимый вину признал полностью, собранные по делу доказательства не оспаривал.

Суд с учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств (чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, примирение с потерпевшим, а также наличие малолетних детей, один из которых имеет инвалидность) и отягчающих обстоятельств (совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу) признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа десятикратного размера похищенного имущества, что составляет 19 463 180 тенге.

Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и классного чина "младший советник юстиции".

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.