38 тыс. тенге заплатит казахстанец за строительство трехэтажного дома

В Таразе рассмотрели административное дело и оштрафовали мужчину на 38 тыс. тенге за незаконное строительство трехэтажного жилого дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1 ст.463 КоАП (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

По информации суда, в мае 2024 года при проведении внеплановой проверки объекта было установлено, что правонарушитель без уведомления органа, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль, о начале строительно-монтажных работ, самовольно начал строительство трехэтажного индивидуального жилого дома.

"В соответствии с законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" заказчик строительства обязан обеспечить объект всеми необходимыми разрешительными документами, предусмотренными законодательством", - отметили в суде.

Так, до начала производства строительно-монтажных работ заказчик обязан уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ.

Мужчина в суде не отрицал свою вину. Постановлением суда на него наложили штраф в размере 38 тыс. тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.