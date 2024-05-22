Заключенный попал под суд за предложение сотруднику колонии в Актобе

В Актобе заключенного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, осудили за покушение на дачу взятки сотруднику учреждения №8, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиненного в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника (ч.3 ст.24 - ч.1 ст.367 УК) рассматривалась судом №2 Актобе.

По информации суда, заключенный в начале октября 2023 года обратился к должностному лицу учреждения №8 с заведомо незаконной просьбой пронести на территорию учреждения мобильные телефоны за денежное вознаграждение, на что тот отказался, предупредив об уголовной ответственности.

"Несмотря на отказ должностного лица, подсудимый повторно обратился с просьбой пронести на территорию учреждения мобильные телефоны в количестве 6 штук за денежное вознаграждение в размере 90 тыс. тенге, на что сотрудник, имитируя преступную деятельность, согласился", - пояснили в суде.

После чего заключенный передал мобильные устройства разной марки в количестве 6 штук, наушники, зарядные устройства, sim-карты сотовой связи и 90 тыс. тенге через друга своего брата, который в последующем передал их должностному лицу.

"Подсудимый вину признал частично, считая, что со стороны должностного лица были провокационные действия", - отметили в суде.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы по данной статье и по совокупности приговоров - 11 лет лишения свободы.

Вина подсудимого была достоверно установлена показаниями свидетелей, результатами негласных аудио-, видеоматериалов, детализациями звонков абонентских номеров свидетелей, выписками из банка, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Судом в качестве смягчающего уголовную ответственность и наказание обстоятельства отнесено признание подсудимым своей вины. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а по совокупности преступлений окончательно дали 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

В соответствии с ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.