Заключенный продал несуществующие лампочки на 700 тыс. тенге в Актобе

Мошенник, отбывающий наказание в РГУ №8 в Актобе, совершил очередную аферу, находясь в местах лишения свободы - мужчина обманул предпринимательницу на 700 тыс. тенге, пишет "Диапазон".

В распоряжении осужденного оказался телефон с доступом в Интернет. С помощью него мошенник зашел на сайт госзакупок, изучил его и предложил победительнице тендера купить у него партию лампочек за 700 тыс. тенге.

Сообщается, что мужчина солгал своей жертве якобы он проиграл в тендере, но у него есть лампочки, которые он может продать.

Потерпевшая перевела 700 тыс. тенге на указанные мошенником реквизиты. Подчеркивается, что он воспользовался счетом чужого ИП - как оказалось, мошенник до этого нашел подходящее ИП и попросил его владельца воспользоваться счетом, естественно с оплатой комиссии. Тот и не подозревал, что имеет дело с заключенным и согласился выполнить его просьбу.

Вскоре преступление было раскрыто. Мужчину признали виновным в мошенничестве и с учетом неотбытого срока за предыдущее преступление, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.