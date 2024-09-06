Обвиняемого в тройном убийстве оправдали в СКО

В Петропавловске присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве сожительницы и двух детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС СКО с участием присяжных заседателей рассмотрели уголовное дело обвиняемого в грабеже и убийстве трех лиц (ч.1 ст.191, пп.1, 3, 5 ч.2 ст.99, ч.3 ст.99 УК РК).

Органом досудебного расследования подсудимый обвинялся в том, что 5 ноября 2021 года он, находясь в квартире на улице Бостандыкской в Петропавловске, где праздновали день рождения его знакомой, из кармана куртки открыто похитил кошелек с 20 тыс. тенге.

Также подсудимого обвинили в том, что 5 сентября 2023 года около 19.00 он, находясь в доме своей матери на улице Волочаевского в Петропавловске, на почве ссоры с сожительницей, испытывая к ней неприязнь, задался умыслом на совершение убийства трех лиц.

"Мужчина поднял на руки ее малолетнюю дочь и с высоты собственного роста бросил ее на пол веранды. В результате полученных травм ребенок скончался на месте. Далее он на угрозу сожительницы о привлечении его к уголовной ответственности с целью ее убийства, перекрыв ладонями рук органы дыхания, стал ее душить. Будучи уверенным в наступлении смерти женщины, потерявшей сознание, он прекратил свои действия.

Осознавая, что его малолетний брат является очевидцем совершенных деяний, подсудимый с целью его убийства повалил его на пол, затем ладонью руки закрыл рот и нос, лишив его доступа к кислороду, совершил убийство брата.

Желая завуалировать убийство трех лиц под несчастный случай, он поджег веранду дома, в котором его сожительница, находясь в бессознательном состоянии, от воздействия угарного газа скончалась на месте. Подсудимый, создавая себе алиби жертвы пожара, выбил окно дома и, выбравшись наружу, стал звать на помощь", - так звучала версия обвинения в суде.

Прокурор, поддержав обвинение, по совокупности уголовных правонарушений просил окончательно назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сторона защиты просила обвиняемого оправдать.

Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.191, пп.1,3,5 ч.2 ст.99, ч.3 ст.99 УК РК, и оправдан за отсутствием события преступления.

За мужчиной признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, вечером 25 сентября прошлого года в Петропавловске поступило сообщение о пожаре в частном доме. В ходе тушения спасатели нашли тела троих человек - 20-летней девушки и двоих детей 2022 и 2018 годов рождения. На учете в органах опеки или как социально уязвимые погибшие не стояли.

Позже соседи рассказали подробности ЧП. В арендованном доме жили две семьи: погибшая с полуторагодовалой дочкой и гражданским мужем и его 40-летняя мать с 5-летним сыном. В тот роковой вечер свекровь находилась на работе, а мужчина смог спастись из огня.

Сперва в ДЧС СКО сообщили, что вероятная причина пожара - короткое замыкание, так как семье уже вручали предписания на устранение неполадок с электропроводкой.

Однако в октябре 2023 года спасшегося при пожаре мужчину задержали по подозрению в убийстве. Полицейские подтвердили, что смерть женщины и детей носила криминальный характер.

В марте этого года в Петропавловске начался суд по делу. Обвиняемому вменяли сразу несколько уголовных статей.