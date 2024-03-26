Женщина и двое детей погибли в пожаре в Петропавловске: начался суд по делу об убийстве

В Петропавловске начался суд по делу о смерти женщины и двоих детей в пожаре в сентябре прошлого года. Обвиняемый – сожитель погибшей, которого подозревают в убийстве, передает телеканал "Астана".

В Петропавловске судят 26-летнего горожанина, которого обвиняют в жестоком убийстве родных.

В конце сентября 2023 года в городе произошел пожар, в котором погибли четырехлетний брат парня и его сожительница с годовалой дочерью. Сначала все выглядело как смертельный пожар в частном доме, из которого удалось спастись лишь мужчине, но позже полицейские заподозрили главу семейства в убийстве и поместили под стражу. Ему вменяют сразу несколько уголовных статей.

"Также уголовное правонарушение – убийство двух и более лиц, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. То есть К. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 99 частью 2 пунктами 1,3,5 УК РК, а также убийство малолетнего лица, уголовное правонарушение предусмотренное статьей 99 частью 3 УК РК", – зачитала в зале суда старший помощник прокурора СКО Рока Жолаушинова.

При этом мать погибшей женщины рассказала, что своего несостоявшегося зятя до трагедии видела лишь несколько раз. Пара съехалась незадолго до трагедии, и что могло стать причиной расправы, женщина гадает до сих пор. Говорит, окончательно ее запутала экспертиза, которая показала, что годовалая внучка умерла не от отравления углекислым газом.

"У дочери окись углерода обнаружена, у внучки – нет. Сразу меня вызвали по делу об убийстве внучки в ДП. Когда мне их выдали из морга, причина смерти у внучки не установлена была. Все, мы их похоронили, потом его задержали через месяц. Меня вызвали, потом начали делать эксгумацию", – рассказала она.

При этом, как отмечает телеканал, от чего умер 4-летний брат обвиняемого, также непонятно. По словам родственников, тело ребенка практически все выгорело, и экспертиза не установила точную причину смерти. Сам обвиняемый и его адвокат выступили с ходатайством о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей и судья его удовлетворил.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство, согласно второй части данной статьи:

двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью; совершенное способом, опасным для жизни других людей; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений; совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; совершенное неоднократно; заведомо несовершеннолетнего лица; совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.