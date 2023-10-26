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Женщина и двое детей погибли в пожаре в Петропавловске: полиция считает, что это могло быть убийство

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Место пожара в Петропавловске
Место пожара в Петропавловске. Кадр из видео: astanatv.kz

В конце сентября в Петропавловске в пожаре погибли молодая женщина и двое детей. Главе семейства удалось выбраться. Сейчас его задержали по подозрению в убийстве, передает телеканал "Астана".

В конце прошлого месяца сгорел один из частных домов в Петропавловске. На месте пожара нашли тела 20-летней женщины и двух маленьких детей. Спастись тогда удалось лишь главе семьи.

Сообщалось, что он разбил окно и выскочил на улицу. При этом, по словам мужчины, он пытался вытащить и своих близких.

Однако теперь мужчину задержали по подозрению в убийстве.

"В тот же день было возбуждено уголовное дело в УЧС г. Петропавловска, и согласно подследственности оно было передано следователям ДП. На тот момент, естественно ещё не было (полной информации о происшествии – прим. ред.), только предварительная причина была, скажем так, которая была озвучена на брифинге – это короткое замыкание. Предварительная причина. Но далее вопрос уже стоит о другом", – заявил сотрудник пресс-службы ДЧС СКО Евгений Журавлев.

При этом, по данным телеканала, полицейские подтвердили, что смерть женщины и детей носит криминальный характер.

Дело было переквалифицировано со статьи "Нарушение требований пожарной безопасности" на "Убийство двух или более лиц". Других подробностей стражи порядка пока не разглашают.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УЧС Петропавловска по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности – прим. ред.).

21 октября 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на пункт 1 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство двух или более лиц – прим. ред.).

Также Следственным управлением ДП СКО по данному факту зарегистрировано дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК (Убийство малолетнего лица – прим. ред.)", – добавил сотрудник пресс-службы ДЧС СКО Нурбек Баекин.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Назначены дополнительные экспертизы. Дело находится на контроле руководства прокуратуры области и департамента полиции.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  • совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  • из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  • совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042707-zhenschina-i-dvoe-detey-pogibli-v-pozhare-v-petropavlovske-politsiya-schitaet-chto-eto-moglo-byt-ubiystvo/

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