Сотрудника акимата задержали в Шымкенте

Должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в растрате более 700 млн тенге. Чиновник взят под стражу. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследуется Департаментом АФМ по Шымкенту.

"В совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента. Сотрудник, используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города.

Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 млн тенге", - сообщили в АФМ.

С санкции суда подозреваемый задержан и взят под стражу. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в Казахстане

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.