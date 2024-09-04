Неудачная шутка казахстанца в самолете обернулась задержанием (видео)

В Сети распространяется видео, где сообщается о задержке рейса Алматы-Уральск из-за шутки одного из пассажиров. Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП на транспорте, передает NUR.KZ.

Видео, снятое на борту самолета, опубликовано в Instagram-аккаунте newscorr. Сообщается, что инцидент произошел во время посадки пассажиров на рейс Алматы-Уральск.

"На авиарейсе произошел инцидент из-за неудачной шутки пассажира. Молодой человек решил записать видео для социальных сетей, но его действия привели к задержке рейса. На борт были вызваны представители авиационной охраны, которые прибыли вместе с кинологами для проверки. Пассажир был задержан для выяснения обстоятельств", - говорится в посте под видео.

Данное видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте. Отмечается, что инцидент произошел 1 сентября.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Другая информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Об аналогичных инцидентах мы рассказывали и ранее. Так, в августе прошлого года летевший в Алматы пассажир в шутку сообщил о наличии у него взрывчатки при прохождении регистрации. В его отношении завели уголовное дело.

В апреле того же года в Астане более чем на 6 часов задержали рейс из-за пассажира, который заявил, что у него с собой бомба. Информация также не подтвердилась.

Летом казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу.

Добавим, что согласно ст. 273 УК РК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.