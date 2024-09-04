"Я помогу вам туда присесть": прокурору объявили отвод от суда по делу ОПГ в Костанае

При рассмотрении в суде №2 Костаная уголовного дела в отношении учредителя и директора ТОО "Beef Export Groub" прокурору объявили отвод, передают "Костанайские новости".

Как сообщает издание, директор ТОО, которого обвиняют по восьми статьям УК РК, с самого начала не признает свою вину и активно защищается. Обвинение утверждает, что он вводит суд в заблуждение. На этой почве на процессах возникают словесные стычки между главным подсудимым, адвокатами и прокурором.

А на днях защита заявила ходатайство об отводе прокурора Баймендина.

3 сентября судья Алтын Байжуманова вынесла постановление: ходатайство удовлетворить. В постановлении отмечается, что прокурор на процессе вел себя неэтично, заинтересованно и неприглядно, заявив подсудимым: "Я помогу вам туда присесть".

Напомним, в марте этого года в Костанае завершилось досудебное расследование по уголовному делу в отношении предполагаемой организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Groub".

Указанная группа подозревается в хищении бюджетных средств на протяжении длительного времени. По предварительным данным АФМ, ущерб составил более 3 млрд тенге.

В качестве подозреваемых проходят руководители и представители крестьянских хозяйств из 5 областей Казахстана.

В июне в Костанае началось главное судебное разбирательство. В качестве подсудимых 29 человек. Руководителю ТОО "Beef Export Groub" вменяют создание и руководство организованной преступной группой.

Главное судебное разбирательство началось с того, что директор предприятия потребовал у суда, чтобы обвинительный акт, изложенный на 1074 страницах, был зачитан полностью.