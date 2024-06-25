Подсудимый по делу ОПГ потребовал зачитать все 1074 страницы обвинительного акта в Костанае

В Костанае началось главное судебное разбирательство по делу о создании "мясной" ОПГ. Подсудимый потребовал зачитать в суде все 1074 страницы обвинительного акта, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, заседания проходят с 24 июня в суде №2 Костаная. В качестве подсудимых - 29 человек. Их было 30, но на первом заседании выяснилось, что пока шло следствие, один скончался.

Директору ТОО "BEEF EXPORT GROUP" вменяют создание организованной преступной группы, которая состояла из глав крестьянских хозяйств, ветврачей и сотрудников его фирмы. Под арестом находятся не все, а лишь пятеро подозреваемых, включая руководителя ТОО. Остальные либо подключатся к процессу через Zoom, либо приходят в зал заседаний.

Главное судебное разбирательство началось с того, что руководитель ТОО потребовал у суда, чтобы обвинительный акт, изложенный на 1074 страницах, был зачитан полностью. Он объяснил это тем, что для изучения документа ему выделили очень мало времени.

"У меня не было возможности ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, не дали вдумчиво и нормально прочитать. Во-первых, оригинал дела один, а обвиняемых много, во-вторых, согласно графику, который установил прокурор, я должен был ознакомиться с делом всего за день. Это просто физически невозможно. Поэтому мы настаиваем, чтобы прокурор зачитал обвинительный акт полностью. Я должен понимать, о чем идет речь, в чем меня обвиняют", - пояснил подсудимый.

Судья Алтын Байжуманова разъяснила, что если озвучивать документ полностью, то на это уйдет несколько дней. К тому же, по ее словам, в деле 29 подсудимых и по каждому эпизоды повторяются. Поэтому она предложила зачитать только основную фабулу дела и остановиться на квалификации действий каждого из обвиняемых.

Но подсудимый и его адвокаты не согласились. Они отметили, что хотят быть уверенными, что копия совпадает с оригиналом обвинения.

В итоге Алтын Байжуманова приняла решение, что обвинительный акт будет зачитан полностью.

В целом он разделен на части, каждая из которых посвящена отдельным обвиняемым. 24 июня прокурор начал читать с той, которая касается обвиняемого в создании ОПГ директора ТОО.

В ней собрано более 40 эпизодов. Всего руководителя ТОО обвиняют по восьми статьям УК РК. Кроме создания ОПГ, ему предъявляют мошенничество путем хищения бюджетных средств, подделку документов, дачу взятки, уклонение от уплаты налогов и даже хулиганство.

Из фабулы дела следует, что подсудимый незаконно путем мошеннических действий завладел государственными субсидиями. По версии обвинения, чтобы их получить, он на бумаге в два раза увеличил производственную мощность предприятия, а также по договорам с поставщиками выросли и объемы поставляемого скота. Предприятие создало видимую работу, оборот, фиктивные документы и счет-фактуры. В результате получило от государства более 1 млрд тенге субсидий.

Как считает обвинение, в преступную схему были втянуты и крестьянские хозяйства, а пособничество оказывал работник Управления сельского хозяйства Костанайской области.

Сегодня, 25 июня, в суде №2 Костаная прокурор продолжил читать обвинительный акт.

Напомним, в марте этого года в Костанайской области завершилось досудебное расследование по уголовному делу в отношении предполагаемой организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "BEEF EXPORT GROUP".

Указанная группа подозревается в хищении бюджетных средств на протяжении длительного времени. По предварительным данным АФМ, ущерб составил более 3 млрд тенге. В качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств из 5 областей Казахстана.