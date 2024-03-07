"В преступную схему было вовлечено 49 человек": АФМ сообщило о деле с ущербом на 3 млрд тенге

В Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "BEEF EXPORT GROUP", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, указанная группа лиц подозревается в хищении бюджетных средств на протяжении длительного времени.

Деньги выделились государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК". Ущерб составил более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.

"Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.

Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании", - рассказали в ведомстве.

Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

"Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения 3 должностным лицам ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области", совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.

7 ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений", - поделились в АФМ.

В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела.

Летом 2023 года сообщалось, что в Костанае группу лиц подозревают в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

По данным АФМ, преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ.

Предполагаемых организатора и двух его сообщников задержали. В отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца.

Также в 2022 году в Костанайской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий. Сумма ущерба составила более 161 млн тенге.

Как стало известно, фигуранты дела сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разницу забирали себе. В итоге всех признали виновными и приговорили к 5 и 6 годам лишения свободы. Осужденные были взяты под стражу прямо в зале суда.