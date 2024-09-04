Мужчину привлекли к ответственности за находку в его предбаннике в Павлодарской области

В Павлодарской области в предбаннике у сельчанина полицейские обнаружили гладкоствольное ружье. Мужчину привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за первый день ОПМ "Правопорядок" полицейские в Павлодарской области раскрыли 23 преступления. Кроме того, двух человек задержали за незаконное хранение и ношение запрещенных предметов.

"К примеру, полицейскими в ходе проведения профилактического мероприятия у жителя села Алтай района Теренколь в предбаннике обнаружено и изъято гладкоствольное ружье марки ИЖ 16 калибра. Назначено баллистическое исследование. Сельчанин привлечен к административной ответственности", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Всего же за этот период выявили 344 административных правонарушения, из которых 96 фактов проживания без регистрации либо без документов, 49 случаев распития алкогольных напитков, 29 нарушений ПДД пешеходами, 7 эпизодов мелкого хулиганства. Кроме того, 7 водителей привлекли к ответственности за езду в пьяном виде.

63 человека прошли дактилоскопию и были поставлены на фото- и видеоучет в полиции.

В ведомстве призвали граждан отнестись с пониманием к проведению оперативно-профилактического мероприятия и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.

Ранее в Павлодаре полицейские обнаружили в багажнике припаркованного автомобиля обрез охотничьего ружья марки ИЖ-К. Его отправили на экспертизу.

А в СКО стражи порядка задержали жителя Петропавловска, дома у которого они обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе раритетного, боеприпасы и ножи. По факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбудили уголовное дело.

В Костанайской области почти у двух десятков человек изъяли оружие и аннулировали разрешения на него из-за проступков в семейно-бытовой сфере. Еще 494 нарушителя направили на проверку знаний.