Любителя раритетного оружия задержали в СКО

Полицейские задержали жителя Петропавловска, дома у которого они обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе раритетного, боеприпасы и ножи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в распоряжение сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП Северо-Казахстанской области поступила информация о жителе областного центра, который незаконно хранит огнестрельное оружие.

"В ходе следственных действий в подвале его дома и гараже были обнаружены пистолет-пулемет Шпагина, штык-нож от винтовки Мосина, травматический и пневматический пистолеты, 11 единиц различных боеприпасов, восемь ножей, из которых три кустарного производства", - отметили в МВД.

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

По факту незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Отметим, что по ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Изъятые вещи. Фото: polisia.kz

Ранее в Алматы полицейские задержали лихача на мопеде. У него же стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие - травматический пистолет ОСА, пригодный к выстрелам. По факту незаконного хранения оружия начато досудебное расследование.