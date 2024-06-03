Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оружие нашли в припаркованном возле заведения авто в Павлодаре

Опубликовано:

Охотничье ружье
Ружье. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

В Павлодаре полицейские обнаружили в багажнике припаркованного автомобиля обрез охотничьего ружья. Его отправили на экспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области за выходные дни пресечено свыше тысячи административных правонарушений.

В том числе полицейские выявили 130 случаев распития спиртных напитков в общественных местах, 49 противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, 69 эпизодов нарушения тишины и 23 - мелкого хулиганства.

На дорогах зафиксировали 360 фактов превышения установленной скорости движения и 8 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

"В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах с 1 июня в регионе стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В ходе проведения мероприятия проверен по месту жительства 291 владелец оружия.

"К примеру, в 05.25 утра возле одного из заведений сотрудниками полиции из багажного отсека автомашины Нyundai Grand Stаrex обнаружен и изъят обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья марки ИЖ-К. Во дворе дома по улице Айманова у павлодарца изъят газовый пистолет Valtro Combat калибра 9 мм. Все оружия направлены на экспертизу", - отметили в ДП региона.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится в Павлодарской области до 10 июня.

Ранее три схрона с оружием нашли в Алматинской области. Было изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра.

А в районе Биржан Сал в Акмолинской области сельчанин хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Пистолет-пулемет системы Шпагина 1941 года выпуска изъяла полиция и направила на судебно-баллистическое исследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111340-oruzhie-nashli-v-priparkovannom-vozle-zavedeniya-avto-v-pavlodare/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.