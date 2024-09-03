Житель Костаная оказался в суде за мат на детской площадке

В Костанае оштрафовали мужчину, выражавшегося нецензурной бранью в адрес несовершеннолетних детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов области.

В Telegram-канале судов Костанайской области сообщается о деле в отношении гражданина М. по ч.1 ст. 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство".

"13 августа гражданин М., 1952 г.р., находясь в общественном месте, на детской площадке выражался нецензурной бранью в адрес несовершеннолетних детей, проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.

В судебном заседании М. вину в совершении административного правонарушения признал полностью", - рассказали в суде.

Сообщается, что данная статься предусматривает административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Мужчина был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП, но со снижением суммы штрафа на тридцать процентов.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Недавно жителя Павлодарской области наказали за нецензурную брань на родительском собрании. Заявление на него написала одна из женщин, присутствовавших на мероприятии.

До этого жителю Костанайской области назначили наказание за грубую нецензурную брань. В частности, ему установили запрет на употребление алкоголя на 3 месяца. Также мужчину подвергли административному аресту.

Напомним, в марте прошлого года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.