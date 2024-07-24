Мужчину наказали за мат на родительском собрании в школе в Павлодарской области

Жителя Павлодарской области наказали за нецензурную брань на родительском собрании. Заявление на него написала одна из женщин, присутствовавших на мероприятии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участковому инспектору полиции поступило сообщение с жалобой на мужчину, который выражался нецензурной бранью.

Было установлено, что посредством видеозвонка в WhatsApp школа провела собрание для родителей учащихся второго класса одного из учебных заведений города Аксу.

"Во время разговора один из родителей высказался нецензурной бранью. Одной из родительниц такое поведение не понравилось, женщина написала заявление", - пояснили в ДП Павлодарской области.

По факту мелкого хулиганства, то есть нецензурной брани в общественном месте, на мужчину составили административный материал.

"Материал рассмотрен в суде, решением которого на нарушителя наложен штраф в размере 20 МРП. К слову, с начала года по аналогичным фактам 124 жителя Аксуского региона привлечены к ответственности", - сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции Аксу Айдын Жунусов.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее жителю Костанайской области назначили наказание за грубую нецензурную брань. В частности, ему установили запрет на употребление алкоголя на 3 месяца. Также мужчину подвергли административному аресту.