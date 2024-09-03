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Предлагавшая широкий спектр услуг девушка "заработала" 28 млн тенге в Павлодаре

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Девушка держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Павлодарку, обещавшую решить разные вопросы, осудили за мошенничество. Девушка предлагала широкий спектр услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда №2.

Как следует из материалов дела, идея зарабатывать на обмане у жительницы Павлодара возникла в марте 2023 года. Она стала распространять сама про себя разные слухи.

Мол, поможет снять пенсионные со счета в ЕНПФ, получить документы для переезда в Россию. К ней стали обращаться люди и платить за это деньги.

В спектр "услуг" также входили получение справок в военкомат, восстановление водительских прав и даже предоставление VIP-палаты в роддоме.

Всего в приговоре суда указаны 26 эпизодов. Только лишь получением денег напрямую от потерпевших девушка не ограничивалась. Стала обманом еще и оформлять на своих жертв кредиты, обналичивать их и таким образом обогащаться. Общая сумма ущерба достигла 28,6 млн тенге.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество) и ст.190 ч.3 п.1, 4 УК РК (Мошенничество в крупном размере неоднократно).

Изначально девушка вину не признала и выдумала историю про неких Розу и Армана.

"Пояснила суду, что в 2023 году в марте она через Telegram познакомилась с женщиной по имени Роза и с парнем по имени Арман, с которыми переписывалась по мессенджеру WhatsApp. Они ей сообщили, что могут помочь в снятии пенсионных денег с ЕНПФ вне зависимости от суммы накопления, а также восстановить водительское удостоверение.

После чего она распространила информацию о снятии пенсионных денег и восстановлении водительских удостоверений. Со всеми потерпевшими она работала непосредственно через Розу и Армана. Все денежные средства потерпевшие передавали им. Считает, что она не виновата в том, что Арман и Роза обманули потерпевших", - указывается в приговоре суда №2 Павлодара.

В ходе следствия девушка все же решила сознаться, что никаких Розы и Армана не существует и полностью признала вину.

Приговором суда по 7 фактам павлодарку признали виновной в мошенничестве, но освободили от наказания из-за примирения сторон, по остальным эпизодам ей назначили 4 года лишения свободы. Наличие на иждивении малолетнего ребенка дало ей право отсрочки от заключения на 5 лет.

Ущерб 26-летняя девушка смогла возместить лишь частично, но осталась все же должна почти 27 млн тенге.

Напомним, ранее подозреваемая в особо крупном мошенничестве была экстрадирована из России в Казахстан. По данным Генпрокуратуры, в период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее действий пострадали 66 жителей города, ущерб составил свыше 223 млн тенге.

А в Актобе мошенники обманули бабушку и наняли курьера, который забрал у нее 3 млн тенге. В итоге аферистов так и не нашли, а ущерб за них будет платить перевозивший деньги курьер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156709-predlagavshaya-shirokiy-spektr-uslug-devushka-zarabotala-28-mln-tenge-v-pavlodare/

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