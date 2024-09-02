Курьер заплатит актюбинке 3 млн тенге

В Актобе мошенники обманули бабушку и наняли курьера, который забрал у нее деньги. В итоге аферистов так и не нашли, а ущерб за них будет платить перевозивший деньги курьер, передает "Диапазон".

Пенсионерке позвонили мошенники, они представились сотрудниками полиции и сообщили, что ее внучка совершила аварию, пострадал человек. Чтобы решить вопрос положительно для девушки, нужно 3 млн тенге. Бабушка поверила в эту историю и согласилась передать деньги.

Мошенники не стали диктовать счет, на который нужно перечислить деньги, а послали к ней курьера. Тот забрал у пенсионерки 3 млн тенге наличностью и передал заказчикам.

После того, как курьер ушел, бабушка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

Полиция возбудили уголовное дело, но мошенников не нашли. Зато удалось установить курьера, который забрал деньги у пожилой женщины. Обманутая подала на него в суд и потребовала, чтобы он вернул ей 3 млн тенге.

Курьером оказался житель Хромтауского района. Он уверял, что с него нельзя требовать эти деньги, так как он сам находился в заблуждении, всего лишь выполнял указание заказчика, и в уголовном деле никем не проходит.

Суд эти аргументы не убедили. Судья установил, что эти 3 млн тенге курьер получил как неосновательное обогащение и обязан вернуть их, так как в его действиях отсутствовала добросовестность. Мужчину обязали возместить пенсионерке 3 млн тенге.

Ранее в Кызылординской области рассмотрели дело о взыскании суммы неосновательного обогащения. По телефону местную жительницу убедили, что на нее пытаются оформить кредит. В итоге потерпевшая сама оформила кредиты и перевела деньги на указанные реквизиты. Иск потерпевшей удовлетворили.

Также житель Акмолинской области взял в кредит почти 14 млн тенге и перевел их неизвестным, позвонившим ему под предлогом предотвращения кражи денег. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.