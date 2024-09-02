Полицейского поймали с поличным в Актобе
Опубликовано:
В Актобе участковый инспектор обещал мужчине освободить его от уголовной ответственности, хотя фактически не имел на это полномочий. Полицейского поймали с поличным при получении взятки, передает "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе суда №2, вечером 25 июня участковый инспектор, находясь в салоне Toyota Camry, получил от потерпевшего 300 тыс. тенге из ранее обещанного полумиллиона тенге.
За эти деньги полицейский обещал решить вопрос с освобождением его от уголовной ответственности и принять положительное процессуальное решение по уголовному делу.
Между тем он фактически не мог выполнить обещание из-за отсутствия служебных полномочий. Стража порядка задержали с поличным сотрудники Антикоррупционной службы.
На судебном заседании потерпевший заявил, что претензий к подсудимому не имеет, и просил суд назначить ему штраф. Сам полицейский вину признал полностью, раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы.
Суд признал подсудимого виновным в покушении на мошенничество и назначил ему наказание в виде штрафа в размере в 2,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме этого, суд лишил мужчину специального звания "старший лейтенант полиции".
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее в Сети появилась информация о задержании в бане исполняющего обязанности начальника СИЗО в Атырау. В региональном ДКНБ сообщили, что расследование проводится по факту получения взятки.
Также в Западно-Казахстанской области осудили исполняющего обязанности начальника режимного отдела одного из учреждений КУИС. Его задержали с поличным при получении через посредника очередной взятки в 15 тыс. тенге за пронос в колонию мобильных телефонов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156119-policeyskogo-poymali-s-polichnym-v-aktobe/