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Полицейского поймали с поличным в Актобе

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Актобе участковый инспектор обещал мужчине освободить его от уголовной ответственности, хотя фактически не имел на это полномочий. Полицейского поймали с поличным при получении взятки, передает "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе суда №2, вечером 25 июня участковый инспектор, находясь в салоне Toyota Camry, получил от потерпевшего 300 тыс. тенге из ранее обещанного полумиллиона тенге.

За эти деньги полицейский обещал решить вопрос с освобождением его от уголовной ответственности и принять положительное процессуальное решение по уголовному делу.

Между тем он фактически не мог выполнить обещание из-за отсутствия служебных полномочий. Стража порядка задержали с поличным сотрудники Антикоррупционной службы. 

На судебном заседании потерпевший заявил, что претензий к подсудимому не имеет, и просил суд назначить ему штраф. Сам полицейский вину признал полностью, раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы. 

Суд признал подсудимого виновным в покушении на мошенничество и назначил ему наказание в виде штрафа в размере в 2,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме этого, суд лишил мужчину специального звания "старший лейтенант полиции".

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Сети появилась информация о задержании в бане исполняющего обязанности начальника СИЗО в Атырау. В региональном ДКНБ сообщили, что расследование проводится по факту получения взятки.

Также в Западно-Казахстанской области осудили исполняющего обязанности начальника режимного отдела одного из учреждений КУИС. Его задержали с поличным при получении через посредника очередной взятки в 15 тыс. тенге за пронос в колонию мобильных телефонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156119-policeyskogo-poymali-s-polichnym-v-aktobe/

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