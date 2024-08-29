Работавшего в учреждении КУИС начальника задержали с поличным

В Западно-Казахстанской области задержан с поличным и осужден сотрудник учреждения уголовно-исполнительной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Западно-Казахстанской области во исполнение поручения Генеральной прокуратуры в рамках реализации Дорожной карты оздоровления обстановки в учреждениях пенитенциарной системы на 2023-2025 годы на постоянной основе проводятся целенаправленные мероприятия по наведению порядка в уголовно-исполнительной системе региона.

По материалам специальных мероприятий Антикоррупционной службой зарегистрировано досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК (Получение взятки).

"В ходе проведенных мероприятий при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тыс. тенге за пронос 3 мобильных телефонов с поличным задержан и.о. начальника режимного отдела одного из учреждений.

Кроме того, установлены и зафиксированы факты проноса сотрудником учреждения запрещенных предметов - марихуаны", - рассказали в прокуратуре ЗКО.

Здесь отметили, что допрошенный по делу подозреваемый дал признательные показания.

Приговором Уральского городского суда сотрудник учреждения осужден по ст.366 ч.2 УК с назначением наказания в виде штрафа в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге.

Этим же приговором были осуждены еще 2 человека к различным срокам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июле этого года в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО Адлета Мустафинова. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе и пообещали позже рассказать подробности.

Затем в ведомстве пояснили, что глава ДУИС подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО. С санкции суда подозреваемый был взят под домашний арест.

Приговором суда Адлет Мустафинов был осужден к штрафу в размере 30 млн тенге.