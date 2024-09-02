Исполняющего обязанности начальника СИЗО задержали в Атырау

В Сети появилась информация о задержании и.о. начальника СИЗО в Атырау. В региональном ДКНБ сообщили, что расследование проводится по факту получения взятки, передает "Ак Жайык".

Как отмечает издание, информация о задержании появилась в Сети 25 августа. Подозреваемым оказался и.о. начальника учреждения №75 КУИС МВД РК. При этом указывалось, что он был задержан в бане при получении взятки в размере 500 тыс. тенге (первая половина уже была получена накануне).

Исходя из ответа первого заместителя начальника ДКНБ Мукашева на запрос редакции, в настоящее время проводится досудебное расследование по ч.1-1 ст.366 УК (Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе).

В Антикоррупционной службе Атырауской области сообщили, что в их производстве дела о получении взятки начальником СИЗО не имеется.

"По информации из достоверных источников, целью взятки было обещание начальника СИЗО (который на самом деле являлся и.о. начальника) оставить одного из осужденных в учреждении. К слову, в СИЗО содержатся обвиняемые во время следствия и в период судебных разбирательств. После приговора суда они отбывают по месту постоянного отбывания наказания", - отмечает "Ак Жайык".

Добавим, что согласно ч.1-1 ст.366 УК получение взятки, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области осужден и.о. начальника режимного отдела одного из учреждений КУИС. Антикоррупционной службой в отношении него было зарегистрировано досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК (Получение взятки). Его задержали с поличным при передаче 15 тыс. тенге за пронос 3 мобильных телефонов. Он получил штраф в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге.