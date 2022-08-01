Пенсионера убили близ Алматы, а его машину сдали на металлолом

Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области был убит пенсионер. Его машину разрезали на части и сдали на металлолом. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Подробности происшествия рассказали в Департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о гибели пожилого мужчины появилась на странице volontery_almaty_lider.kz в Instagram. В ориентировке говорится, что мужчина 1954 года рождения числился без вести пропавшим около двух недель.

Как выяснилось, 16 июля к полицейским Карасайского района обратились с заявлением об исчезновении 68-летнего местного жителя. Родные пояснили, что пенсионер днем ранее уехал на своей автомашине "ГАЗ-2410" и не вернулся домой. Через десять дней тело пропавшего обнаружили в одном из канализационных колодцев с признаками насильственной смерти.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Карасайского района совместно с сотрудниками областного департамента был установлен 32-летний житель поселка Иргели. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. В ходе допросов задержанный сознался в совершении преступлении.

Также удалось отыскать следы пропавшей автомашины "Газ-2410", которая принадлежала потерпевшему. Установлено, что подозреваемый распилил автомашину на части и сдал на металлолом. Отдельные части ее кузова обнаружены в одном из пунктов приема цветмета", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Отмечается, что на данный момент проводится уголовное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Пока суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981212-pensionera-ubili-bliz-almaty-a-ego-mashinu-sdali-na-metallolom/