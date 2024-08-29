Павлодарец рассказал, за что ударил свою 6-летнюю дочь

В Павлодаре перед судом предстал местный житель, который ударил свою 6-летнюю дочь, что попало на видео уличных камер наблюдения. Мужчину оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по факту неисполнения родителем обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей (ч.1 ст.127 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Из материалов дела установлено, что подсудимый 27 июля 2024 года ударил по голове свою несовершеннолетнюю дочь.

"В своих письменных пояснениях он подтвердил, что у него с дочерью произошел конфликт, он объяснил дочери, что у них мало денег, а также она плохо вела себя с бабушкой и за плохое поведение он дал ей подзатыльник", - отметили в суде.

Вину в совершении правонарушения мужчина признал полностью и ходатайствовал о снижении штрафа.

"Имея на иждивении несовершеннолетнюю дочь 27.12.2017 года рождения, подсудимый не исполняет обязанности по ее воспитанию и обучению, рукоприкладствует", - установил суд.

Всесторонне исследовав материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть штрафу в размере 25 844 тенге.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Отметим, что по ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Напомним, в конце июля камера видеонаблюдения запечатлела, как житель Павлодара ударил свою 6-летнюю дочь. После вмешательства общественности он получил защитное предписание на 30 суток. При этом мать ребенка от заявления в отношении супруга и дальнейших разбирательств отказалась.

Позже стало известно, что девочку, пострадавшую от рук родного отца, передали бабушке. В городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было принято решение взять отца под контроль полиции, школы и органов опеки.