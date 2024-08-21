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Избитую отцом 6-летнюю девочку передали бабушке в Павлодаре

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Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: romrodinka / Getty Images

В Павлодаре девочку, пострадавшую от рук родного отца, передали бабушке. Действия мужчины, уже получившего защитное предписание, рассмотрят в суде, передает Pavlodarnews.kz.

Отношения в семье проверили после того, как 27 июля на камеру наружного видеонаблюдения попало агрессивное поведение отца. По информации издания, он дважды ударил шестилетнюю дочь по голове рукой и телефоном. Соседи вызвали полицию, которая зарегистрировала обращение в Южном отделе.

По информации руководителя отдела образования Куаныша Кыдралина, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов несколько раз посещали квартиру, где проживает семья. Девочку передали бабушке.

"По акции "Дорога в школу" ребенку помогли одеждой, обувью, канцелярскими товарами. С девочкой работает школьный психолог", - уточнил Куаныш Кыдралин.

На внеочередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было принято решение взять отца под контроль полиции, школы и органов опеки.

Повторно комиссия рассмотрит поведение мужчины через месяц. Если к нему будут замечания, отцу запретят общаться с дочерью.

Напомним, камера видеонаблюдения запечатлела, как житель Павлодара ударил свою 6-летнюю дочь. После вмешательства общественности он получил защитное предписание на 30 суток.

В отношении мужчины возбуждено административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151558-izbituyu-otcom-6-letnyuyu-devochku-peredali-babushke-v-pavlodare/

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