Избитую отцом 6-летнюю девочку передали бабушке в Павлодаре

В Павлодаре девочку, пострадавшую от рук родного отца, передали бабушке. Действия мужчины, уже получившего защитное предписание, рассмотрят в суде, передает Pavlodarnews.kz.

Отношения в семье проверили после того, как 27 июля на камеру наружного видеонаблюдения попало агрессивное поведение отца. По информации издания, он дважды ударил шестилетнюю дочь по голове рукой и телефоном. Соседи вызвали полицию, которая зарегистрировала обращение в Южном отделе.

По информации руководителя отдела образования Куаныша Кыдралина, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов несколько раз посещали квартиру, где проживает семья. Девочку передали бабушке.

"По акции "Дорога в школу" ребенку помогли одеждой, обувью, канцелярскими товарами. С девочкой работает школьный психолог", - уточнил Куаныш Кыдралин.

На внеочередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было принято решение взять отца под контроль полиции, школы и органов опеки.

Повторно комиссия рассмотрит поведение мужчины через месяц. Если к нему будут замечания, отцу запретят общаться с дочерью.

Напомним, камера видеонаблюдения запечатлела, как житель Павлодара ударил свою 6-летнюю дочь. После вмешательства общественности он получил защитное предписание на 30 суток.

В отношении мужчины возбуждено административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию.