Павлодарца наказали за слишком яркие фары (видео)

В Павлодаре провели рейдовое мероприятие по автомобилям, водители которых незаконно установили ксеноновые и LED-лампы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд прошел в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

"К примеру, в Павлодаре на пересечении улиц Академика Сатпаева и Лермонтова остановлена автомашина "ВАЗ-2110", где были установлены LED-лампочки на противотуманные фары, а на световых приборах отсутствовали рассеиватели. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств водитель наказан, наложен штраф в размере 15 МРП", - рассказал исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Максим Кустанов.

Полицейский отметил, что установка более мощных ламп, чем предусмотрено производителем, является незаконной. Это влияет на безопасность дорожного движения.

"За замену лампочек фар на LED-лампы, а также светодиодные или ксеноновые лампы предусмотрена ответственность с наложением штрафа в размере 15 МРП, а за повторное нарушение - 20 МРП", - подчеркнули в ведомстве.

В соответствии с ч.7 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). Согласно ч.10 ст.590 КоАП РК это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Ранее стало известно, что в Павлодарской области в рамках ОПМ "Правопорядок" стражи порядка за одни сутки пресекли свыше 400 правонарушений и раскрыли 17 преступлений. Также полицейские установили местонахождение трех лиц, находившихся в межгосударственном розыске.