17 преступлений раскрыли за один день в Павлодарской области (видео)

В Павлодарской области свыше 400 правонарушений пресекли стражи порядка за одни сутки. В регионе проходит ОПМ "Правопорядок", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейские уделяют особое внимание патрулированию населенных пунктов, административных участков и дачных массивов.

Также предусмотрена работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, контроль за подучетными лицами, проверка и задержание лиц, незаконно хранящих либо перевозящих запрещенные предметы.

Так, за первый день мероприятия стражи правопорядка раскрыли 17 преступлений и пресекли 413 административных правонарушений, из них 137 нарушений миграционного законодательства, 42 факта появления в общественных местах в пьяном виде, 32 нарушения в семейно-бытовой сфере, 28 нарушений тишины, 10 эпизодов мелкого хулиганства.

"Участники дорожного движения также не отличаются дисциплинированностью, выявлено 53 пешехода, которые переходили дорогу в неустановленном месте, 13 водителей сели за управление авто, не имея прав", - отметил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

К примеру, в Экибастузе на улице Машхур Жусупа был остановлен автомобиль Lada, водитель которого не имел прав управления транспортными средствами.

"Кроме этого, согласно акту медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день пьяным оказался и водитель автомашины Volkswagen Polo. В отношении нарушителей составлены административные материалы", - рассказал Куаныш Мустафинов.

Также стражи порядка установили местонахождение трех уголовных преступников, находившихся в межгосударственном розыске за совершение ими преступлений на территории соседних государств.

Мероприятие продлится до 28 августа текущего года. Полицейские призвали жителей и гостей региона не нарушать закон и порядок.

Ранее на территории Павлодарской области прошло ОПМ "Пробация". Его целью стало предупреждение и недопущение преступлений и правонарушений лицами, состоящими на пробационном контроле.

Также стало известно, что с 1 сентября дорожные патрули будут максимально приближены к образовательным объектам для обеспечения безопасности и снижения травматизма. В школах проведут занятия по основам безопасного поведения. Об этом сообщил глава МВД.