Три человека умерли после застолья в Алматинской области

В одном из сел Алматинской области после праздничного застолья погибли три человека. Предполагается, что они отравились алкоголем, передает "Первый канал "Евразия".

Как сообщает телеканал, компания из трех семей отмечала праздник. В какой-то момент сразу шесть человек почувствовали себя плохо, их забрали в больницу.

В итоге трое пострадавших - две женщины и мужчина - скончались в реанимации.

Вчера в области простились с одной из скончавшихся - 38-летней мамой двоих детей. Отмечается, что ее муж был вместе с ней на том роковом застолье. Он оказался единственным, кто не употреблял горячительные напитки.

"Все мы сидели за одним столом, ели, пили. Единственное, я не прикасался к алкоголю. Что была за водка, я не знаю. Они вытаскивали ее из-под стола и наливали", - поделился Радим Маликов.

По данным телеканала, есть версия, что компания могла распивать технический спирт. Сельчане говорят, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике, и мог принести жидкость оттуда.

На самом предприятии разводят руками. Об отравлении слышат впервые, а еще утверждают, что все их сотрудники сегодня на своих рабочих местах.

Между тем в населенный пункт экстренно выехали санврачи. Они взяли 11 проб на продукты и алкоголь.

"В этом алкогольном напитке обнаружено высокое содержание сивушных масел, сложные эфиры в большом количестве. Они являются содержимым спирта. Спирт сам подразделяется на несколько: этиловый есть, пищевой, метиловый. Технический спирт, который используется в промышленном производстве для изготовления антифризов", - сообщил глава управления санэпидконтроля Уйгурского района Музапархан Токметов.

Были ли токсичные вещества в продуктах питания, станет известно через 3 дня, когда придут остальные результаты.

Технический спирт, по словам санврачей, поражает внутренние органы, приводит к слепоте. Человек впадает в кому.

По факту смерти людей в полиции завели дело. Впереди предстоит ряд экспертиз.