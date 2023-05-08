Полицейского из Костаная заподозрили в распространении наркотиков

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудника полиции в Костанае подозревают в распространении синтетических наркотиков, его задержали, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

Как сообщили в МВД, 5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайской области и УСБ ДП области, в Костанае задержан полицейский, который подозревается в распространении синтетических наркотиков.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Остальная информация, как сообщается, в интересах следствия не разглашается.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019793-politseyskogo-iz-kostanaya-zapodozrili-v-rasprostranenii-narkotikov/