Обвиняемый в ряде преступлений экс-полицейский кричал на судью и отчитывал ее в Костанае (видео)

Бывший замначальника отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции Костаная оказался на скамье подсудимых. На видео попал его конфликт с судьей Ляззат Мухамеджановой, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, экс-полицейскому вменяют сразу несколько статей УК РК: превышение должностных полномочий, провокация преступления, хранение и распространение наркотиков, причем неоднократно, группой лиц и с использованием служебного положения.

Вчера, 3 мая, в СМУС Костанайской области с трудом, но началось главное судебное разбирательство по данному делу.

Подсудимого защищают два адвоката, один из них на процессе присутствовать не смог, поэтому защита ходатайствовала об отложении заседания.

Судья Ляззат Мухамеджанова в этом отказала. Тогда бывший полицейский заявил отвод прокурору, сославшись на то, что раньше они пересекались по работе и между ними сложились неприязненные отношения.

Судья Ляззат Мухамеджанова. Фото: tobolinfo.kz

Судья ушла в совещательную комнату, но после сообщила, что ходатайство удовлетворению не подлежит. Тогда защита экс-полицейского пошла дальше - заявила отвод судье.

После очередного ожидания к участникам процесса вышел председатель суда Жолдыбай Метаев и огласил свое решение о том, что ходатайство об отводе судьи отклонено. Ляззат Мухамеджанова продолжила рассмотрение дела.

Стоит отметить, что подсудимый пришел на заседание в маске и головном уборе, пытаясь спрятать лицо. Он был категорически против присутствия СМИ на процессе и просил проводить судебное разбирательство в закрытом режиме, однако оснований для этого не нашлось.

Согласно версии обвинения, зачитанной прокурором Мариям Сулейменовой, подсудимый в группе лиц со своими неустановленными коллегами склонил жителя Костаная к совершению преступления, чтобы потом привлечь его к уголовной ответственности.

Подсудимый, обладавший некоторыми оперативными данными, достоверно знал о том, что этот житель Костаная, состоящий на учете в наркологическом диспансере, причастен к незаконному обороту наркотиков и имел много знакомых, которые занимались тем же.

Прокурор. Фото: tobolinfo.kz

По версии прокурора, подсудимый хотел улучшить статистику и раскрываемость преступлений, поэтому в октябре 2022 года попросил гражданина, работавшего в интернет-магазине, сбывавшем наркотики, найти кого-то, кто употребляет, чтобы его подставить.

Полицейский, как зачитала прокурор, вместе с коллегами приехал к нему домой, забрал его и вывез в район Корейского поселка, где мужчину избили и запугали, требуя найти подставного человека, чтобы потом сдать его полиции. Гражданин под натиском был вынужден согласиться на поставленные условия и стал называть известные ему фамилии лиц, которые употребляют наркотики. Среди всех был выбран нужный человек.

Сотрудник интернет-магазина уговорил этого человека встретить посылку из Астаны с психотропными веществами. Ее отправили под видом подарочной коробки и доставили в цветочный магазин рядом с ТД "Емшан" на проспекте Абая.

Позже гражданина задержали по наводке подсудимого вместе с этой коробкой, в которой находились синтетические наркотики весом 496,4 гр., что является особо крупным размером. В отношении него завели уголовное дело, но впоследствии прекратили за отсутствием состава преступления, так как это была провокация.

По версии обвинения, подсудимый и далее продолжил преступную деятельность: в апреле 2023 года он угрозами заставил человека, с которым ранее был знаком, сбывать наркотики и все деньги отдавать ему. В противном случае грозился привлечь того к уголовной ответственности.

Молодой человек согласился, но сразу же стал сотрудничать с ДКНБ. Все его действия были под контролем.

Как считает прокурор, подсудимый сначала сбыл знакомому мефедрон весом 99,48 гр., который тот отдал сотрудникам ДКНБ, а от них получил 930 тыс. тенге, которые вручил полицейскому якобы за проданный товар.

Еще позже, по информации стороны обвинения, экс-сотрудник полиции передал этому же знакомому 25 пакетиков с содержимым, спрятанным в пластилин. В итоге подсудимого задержали 6 мая 2023 года около гостиницы "Турист". У него нашли гашиш и психотропные вещества.

Интересно, что на последнюю должность - замначальника отдела - он был назначен за месяц до своего задержания.

Судебное заседание. Фото: tobolinfo.kz

После обеда подсудимый и его адвокат Олег Шемелин ходатайствовали о перерыве, пока не вернется второй защитник Илья Лунев, так как в противном случае будет нарушено право человека на защиту.

Судья Ляззат Мухамеджанова заметила, что на процессе присутствует профессиональный адвокат, поэтому без защиты подсудимый не остался.

Тем не менее экс-полицейский с этим не согласился и стал кричать. Инцидент засняли на видео.

"Я не буду участвовать здесь", - заявил бывший сотрудник полиции.

"Пожалуйста, у вас есть право отказаться. Вы сейчас объявили, что не будете в судебном заседании участвовать. Суд продолжится без вашего участия, с участием адвокатов", - ответила судья.

Она также пригрозила подозреваемому внесением частного постановления и обвинила его в затягивании процесса.

"Вы здесь в одном здании сидите, не можете разобраться!" - перешел на крик экс-полицейский. Он даже предлагал судье составить график для нее, "так как они сами не могут разобраться".

В зал суда вернулся его второй защитник с другого процесса, но попросил заседание отложить, так как вскоре должен был снова уйти.

Полчаса судья и двое адвокатов согласовывали график. Подсудимый продолжал пререкаться с судьей и делать ей замечания.

"У суда времени полно", - высказался экс-полицейский, вероятно, имея в виду, что его адвокаты, напротив, всегда очень заняты.

В итоге заседание отложили на 20 мая.

Напомним, в мае прошлого года в МВД сообщили, что в результате совместной операции сотрудников ДКНБ и УСБ ДП региона в Костанае задержан полицейский, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. Тогда по данному факту началось досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.

После задержания полицейского по подозрению в распространении синтетических наркотиков в Костанае ряд вышестоящих руководителей лишились своих должностей. В частности, от должности освободили начальника УП Костаная.